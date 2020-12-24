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Завершено расследование относительно экс-министра Кожары по делу об убийстве

24.12.2020 / 15:23
Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-министра иностранных дел Леонида Кожары по факту умышленного убийства.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области

Следствие установило, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший бизнесмен Сергей Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Кожара, по данным следователей, взял пистолет и ударил Старицкого по затылку, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте.

Дословно: "Сейчас досудебное расследование в указанном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу".

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел был осуществлен из пистолета, зарегистрированного на экс-главу МИД.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого. А 10 апреля подозрение получила и жена бывшего министра.

Экс-министру была избрана мера пресечения в виде залога в размере 14 млн грн, но впоследствии адвокаты добились ее уменьшения до 2 миллионов. Кожара их оплатил и готов был выйти из СИЗО.

Сторона обвинения подала апелляцию на решение о снижении залога и выиграла ее.

11 июня Кожару снова арестовали.

Источник

убийство, Кожара
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