В истории с "Мотор Сич" Зеленский & Co ведут себя точно так же как власть Порошенко, - Губриенко

Так политический и экономический обозреватель Роман Губриенко прокомментировал информацию о том, что китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited, являющаяся акционером "Мотор Сич", подала иск против Украины в международный коммерческий арбитраж.

Как отметил Роман Губриенко, есть три сценария развития ситуации вокруг завода "Мотор Сич" – выяснение отношений в международном коммерческом арбитраже, политическое урегулирование и "заступничество" Запада.

"В случае Украины, поражение будет равносильно экономическому самоубийству. Это более чем очевидно, учитывая текущую финансово-экономическую ситуацию и критический уровень долговой нагрузки на бюджет. Кроме того, по итогам арбитража можно остаться и без $3,5 млрд., и без "Мотор Сичи", - предупредил журналист.

По словам Губриенко, второй сценарий предполагает политическое урегулирование спора, но для этого к власти должны прийти политики, которые отстаивают роль Украины как самостоятельного государства на мировой арене.

"Правда, для этого к власти должны прийти политики вроде Виктора Медведчука, который выступает против диктата США и отстаивает возвращение Украине статуса самостоятельного и суверенного государства", - подчеркнул журналист.

"Зеленые" во главе с Зеленским по факту продолжают такую же политику, как и при Порошенко, когда Украиной управляют внешние игроки в лице США и других стран Запада. Медведчук же, не будучи облеченным государственной властью, продемонстрировал, что способен решить практичные насущные задачи (например, отмена российских санкций в отношении украинских предприятий, успешные переговоры о поставках вакцины от коронавируса / передаче лицензии и сырья для производства на территории Украины)", - пояснил журналист.

Губриенко добавил, что Медведчук является еще и самым популярным украинским политиком в китайских СМИ.

"Как прагматик и опытный переговорщик, Медведчук был бы абсолютно понятен как партнер для официального Пекина. Не зря глава политсовета ОПЗЖ является самым цитируемым украинским политиком в китайских СМИ, в частности, в государственном информационном агентстве КНР "Синьхуа" и других. К тому же, фракция ОПЗЖ создала в Раде межфракционное объединение "Один пояс - один путь" с целью содействовать одноименному китайскому проекту", - аргументировал он.

Кроме того, напомнил Губриенко, из-за международного скандала, инициированного Медведчуком, Китаю удалось отбить атаку США, которые буквально ежедневно на уровне Госдепа и Белого дома клеймили официальный Пекин за "создание и распространение коронавируса".

Наконец, третий вариант сценария, по мнению Губриенко - это просить защиты у геополитического "сюзерена" в лице США.

"Зачем думать самим, если можно просто выждать, пока Вашингтон скажет, что и как нужно делать. Правда, за такое поведение в стиле беззаботного "армейского салаги" будет расплачиваться - и уже расплачивается - вся Украина", - заключил политический обозреватель Роман Губриенко.

Китайская компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited приобрела акции "Мотор Сичи" еще в 2016 году и успела инвестировать в производство около $100 млн. Последние 5 лет Skyrizon Aircraft Holdings Limited ожидала официального согласования сделки от Антимонопольного комитета Украины, который все это время искусственно откладывал рассмотрение вопроса по существу.

4 сентября китайский инвестор направил Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с требованием о возмещении ущерба в размере $3,5 млрд., предупредив о намерении обратиться в международный коммерческий арбитраж.

За три месяца состоялось лишь одно заседание Межведомственной рабочей группы под эгидой Минюста, о результатах которого акционеров из КНР не проинформировали. 5 декабря 2020 года стало известно, что компания из КНР подала иск против Украины в международный коммерческий арбитраж.