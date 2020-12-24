Митрополит Онуфрий расскажет о ценном даре Бога человеку

Господь подарил человеку ценнейший дар – веру.

Об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу 26 декабря, в 05:50 на «Интере», сообщает Центр информации УПЦ.

«Господь создал человека, прекрасного человека по своему Божественному образу. Образ Божий, которым украшен каждый человек, состоит из тех качеств, которыми обладает Господь. Это любовь, милосердие, доброта. Господь подарил человеку еще веру. Священное Писание говорит, что это осуществление того, чего мы ждем. Верой мы живем», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о о подвигах святого Николая Чудотворца.