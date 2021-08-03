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В Церкви рассказали, почему нельзя крестить детей в неканонических церквях

03.08.2021 / 13:30
В Церкви рассказали, почему нельзя крестить детей в неканонических церквях
Источник: mospat.ru
В основе любого раскола лежит обман, «чаще всего по политическим причинам»

В расколе служители лишь выглядят, как священники канонической Церкви, на деле же их православие – фейковое.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru

По его словам, хотя в неканонических структурах и заявляют о своей принадлежности к православию и носят такие же облачения, как и священники канонической Церкви, но с точки зрения церковных канонов их таинства безблагодатны.

«То есть если ребенка приносят крестить в эту церковь, Крещение не совершается, если кто-то в эту церковь приходит, чтобы причаститься, Причастия не происходит – люди принимают не Тело и Кровь Христовы, а хлеб и вино», – отметил митрополит.

Он определил феномен раскола как «теневое, ненастоящее православие» – «фейковое», и с настоящим православием оно соотносится примерно так же, как фейк-ньюс с новостью о реальном событии.

В основе любого раскола лежит обман, «чаще всего по политическим причинам», добавил митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
раскол, рпц, митрополит
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