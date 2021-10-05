В РПЦ считают, что патриарх Варфоломей утратил каноническое сознание

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14:45
Саакашвили продолжает голодовку и откажется от экстрадиции в Украину – адвокат
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17:16
Лукашенко: Если нужно будет, Беларусь станет единой военной базой с РФ
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10:23
В Грузии объявили результаты выборов: правящая партия победила движение Саакашвили
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17:16
Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России: выдумка коллективного Запада
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15:12
Саркози получил 1 год тюрьмы за махинации с финансированием избирательной кампании
- 14:45
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10:46
Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора
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16:21
Шмыгаль представил фракции "Слуга народа" обновленную программу деятельности правительства
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11:46
В Госдепе США кадровый кризис из-за "Северного потока-2" - NYT
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16:21
Кулеба рассказал, как Украина может заменить Германии газовую Россию
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Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский
- 10:46
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Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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06:06
Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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06:12
На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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06:06
В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
- 08:09
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