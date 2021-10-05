В РПЦ считают, что патриарх Варфоломей утратил каноническое сознание

Признание Константинопольским патриархом Варфоломеем украинских раскольников и самосвятов свидетельствует о том, что он совершенно утратил каноническое сознание.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», комментируя решение Священного Синода Русской Православной Церкви о том, что глава Фанара уже не имеет права называть себя лидером Православия, сообщает сайт mospat.ru.

Митрополит Иларион рассказал, что легитимность нынешних епископов, которые служат в Церкви, зиждется исключительно на факте апостольского преемства, а именно – непрерывной цепи рукоположений.

«При этом Константинопольский патриарх признал украинских раскольников, чья иерархия совершенно нелегитимна. Так называемая «иерархия» одной из ветвей украинского раскола пошла от двух авантюристов – выдававшего себя за епископа беглого дьякона и епископа, лишенного сана. Этих самосвятов патриарх Варфоломей признал в качестве епископов», – сказал иерарх.

Кроме этого, по словам главы ОВЦС МП, многомиллионную Украинскую Православную Церковь глава Фанара по единоличному решению как бы упразднил, «передав» ее права созданной им новой структуре – ПЦУ. «Теперь же патриарх Варфоломей пытается с помощью лояльных властей добиться, чтобы этой структуре перешло и имущество канонической Церкви. Все эти деяния являются настолько беззаконными, настолько, как Святейший Патриарх Кирилл сказал, безумными, что они свидетельствуют о том, что Патриарх Варфоломей совершенно утратил каноническое сознание. Более того, он утратил представление о том, что он должен действовать в согласии с другими Поместными Церквами», – подытожил митрополит Иларион.