Корниенко: Не вижу смысла тратить время на разговоры с Разумковым

Об этом сообщил Корниенко в Верховной Раде 4 октября

Прямая речь: "Мы только поговорили на согласительной. Где-то был повышенный тон, где-то были стычки.

Я вторым поставил подпись после Арахамии в подписном листе и все, что можно, мы друг другу уже сказали и публично, и не публично. И тратить сегодня вечером несколько часов времени, чтобы вновь по кругу обсуждать, что мы действуем в рамках закона, когда надо санкции вводить против "5 колонны".

Я не считаю, что надо время на это тратить".

По словам Корниенко, за отставку Разумкова собрали в общей сложности 190 подписей, но на подписном листе 175.

Корниенко также добавил, что в "Слуге народа" будут перестраиваться, если его назначат в руководство Верховной Рады.

Голосовать за отставку Разумкова, по словам Корниенко, могут даже 5 октября, если к вечеру проверят подписи нардепов. Глава партии СН считает, что до конца недели этот вопрос парламент решит.

Напомним: Председатель ВР Дмитрий Разумков официально пригласил народных депутатов фракции "Слуга народа" на встречу в понедельник, чтобы обсудить его работу на посту председателя парламента.

Однако, по его словам, "Слуга народа" от встречи отказалась.

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