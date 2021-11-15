В РПЦ считают, что Церковь не получила от Варфоломея ничего, кроме раскола

Глава Фанара под видом уврачевания раскола легализовал новый раскол.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает сайт mospat.ru.

«Прекрасно помним, откуда мы получили православную веру – ее получили из Константинополя, но только патриарх Варфоломей совершенно не участвовал в этом. От него мы не получили ни православную веру, от него не получили ничего хорошего – только раскол, который он учинил прямо на канонической территории нашей Церкви», – сказал митрополит Иларион.

Архиерей отметил, что под видом уврачевания раскола патриарх Варфоломей легализовал раскол, а теперь пытается всех принудить к тому, чтобы это беззаконное и антиканоническое деяние признали. «Нам такой «старший брат» не нужен, которому на нас наплевать, которому наплевать на православные каноны и на православное единство», – добавил глава ОВЦС МП.