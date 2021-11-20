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Патриарх Кирилл рассказал о причинах раскола Православной Церкви в Украине

20.11.2021 / 16:25
Патриарх Кирилл рассказал о причинах раскола Православной Церкви в Украине
Источник: patriarchia.ru
Самая большая трагедия в том, что Украина разделилась по религиозному признаку, а это разделение началось не сегодня и не в наше время

Попытки расколоть Православную Церковь в Украине связаны с политическими целями нынешних властей.

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает patriarchia.ru.

«Нельзя предавать ни своей веры, ни своей традиции, ни своих подлинных национальных интересов. Самая большая трагедия в том, что Украина разделилась по религиозному признаку, а это разделение началось не сегодня и не в наше время. Появление униатства стало первым таким ударом по Украине, затем были расколы XX века, и меня никто не переубедит в том, что это осуществление определенного плана, направленного на ослабление духовной жизни Украины, на разрыв единства исторической Руси», - сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель отметил, что нынешняя политика, направленная на разделение Православной Церкви, очень привязана к политической конъектуре, потому что никакими богословскими соображениями невозможно объяснить попытки разделить Церковь Православную, ослабить ее. «Цель только одна - увести как можно дальше от Русской Православной Церкви, но это цель политическая, а не духовная. Но я благодарю Бога за то, что православные люди в Украине сохраняют чистоту Православия и безупречный канонический строй, который полностью отвечает каноническому преданию Вселенской Православной Церкви», - пояснил Святейший.

Патриарх Кирилл добавил, что для него не существует разделения на страны и народы, а «есть паства Русской православной церкви».

«Для меня большая скорбь, горе видеть разделение православного народа, видеть страшное ожесточение. Думаю, что и руководство Украины не в восторге от происходящего, но запущен маховик ненависти, разделения, противостояния», - сказал Предстоятель РПЦ.

Он особо подчеркнул роль Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, который не дает втянуть себя в противостояние. «Он, конечно, вместе со своей Церковью, со своим народом, но никто не может показать на него пальцем и сказать: вот лидер другой партии, церковной партии, который возглавляет борьбу с несогласными. Этого нет, и мои слова касаются не только жизни и служения Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, но и всей нашей Церкви. Мы не участвуем в этой схватке, наша Церковь, наши православные люди не несут ответственность за этот кошмар - ее несут те политики, которые допустили противостояние внутри своего народа. А разделенная нация, разделенный дом - это очень опасно», - заключил Святейший.

Источник: Inpress.ua
Украина, раскол, Патриарх Кирилл, РПЦ, УПЦ
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