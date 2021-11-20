В музей Киевской духовной академии пожертвовали старинные церковные реликвии

Церковно-археологическому музею Киевской духовной академии в дар переданы церковные документы начала XIX века и Антиминсы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой kdais.kiev.ua, переданные церковные реликвии имеют церковно-историческое и музейное значение.

«Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний передал в Церковно-археологический музей КДА церковные документы, датированные 1801-1805 годами. В частности, в число переданных документов входят указы и копии указов Черниговской духовной консистории по Козелецкому духовному правлению», - сообщили в КДАиС.

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий передал музею Антиминсы разных лет, которые для храмов Черновицко-Буковинской епархии освятил и подписал в 1990-е и 2000-е нынешний Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

«На подаренных Антиминсах есть подписи Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, когда он ещё был в сане епископа, затем архиепископа и дальше в сане митрополита Черновицкого и Буковинского», — сообщила пресс-служба КДАиС.

Антиминс (с греч. «вместо престола») – четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитой частицей мощей, на котором совершается Таинство Святой Евхаристии. Антиминс освящается и подписывается архиереем, а затем выдается священнику для богослужения в установленном приходе. Это является символом апостольской преемственности и подтверждением того, что священнослужитель принадлежит к каноничной церковной иерархии.

Как сообщалось ранее, Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи музеем такого рода.

К началу ХХ века в коллекции музея находились церковные реликвии от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Предстоятель УПЦ пожертвовал музею предметы из своей личной коллекции.