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Священник УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить брак

20.11.2021 / 12:20
Священник УПЦ рассказал, что нужно делать, чтобы сохранить брак
Источник: Центр информации УПЦ
Чтобы семья не изжила себя, нужно сохранять брачное целомудрие, верность - не позволять себе после брака влюбляться в кого угодно

Семью нужно строить, любовь - выращивать из данного Богом перед браком дара - влюблённости.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал настоятель киевского Свято-Троицкого храма протоиерей Константин Курбанов в передаче «В поисках Евы» на Ютуб-канале «Витражи: о вере в красках».

На вопрос о том, почему сегодня так много распадается семей, отец Константин ответил: «Потому что изменилось отношение к институту семьи. Пришло новое поколение, которое не дорожит этим Богом установленным сокровищем, а некоторые даже и не хотят знать, что оно установлено Богом. Сейчас нет правильного отношения к браку, как к вещи драгоценной, в которой человек заново рождается и обретает своё назначение. Сейчас брак воспринимается как какое-то чувственное событие, и больше ничего».

«Виной тому - умная и чувственная распущенность. Чтобы семья не изжила себя, нужно сохранять брачное целомудрие, верность - не позволять себе после брака влюбляться в кого угодно», - отметил настоятель Троицкого храма.

Священник пояснил чем чувственность отличается от любви. «Если влюбленность даётся Богом даром, то любовь возрастает уже в семье. «Чтобы она росла, супруги должны потрудиться: каждый жертвовать своим самолюбием, учиться прощать, терпеть, находить мудрые решения. При этом мера чувственной, душевной любви не становится меньше. Но ты приобрёл ещё и особый дар — дар истинной любви, в котором вы становитесь по-настоящему родными», - продолжил отец Константин.

«Брак - это событие рождения нового человека. Он сочетает двоих в единого человека, которого изначально создал Бог. Чтобы это произошло, необходим труд супругов. А ориентированный на чувственность современный человек не знает, что необходимо для сохранения брака, строительства отношений, а лишь употребляет подобие влюблённости для поверхностной жизни. Сейчас люди хотят жить поверхностно, неглубоко, нетрудно», - отметил отец Константин.

Отвечая на вопрос о том, почему, согласно статистике, многие семьи распадаются с появлением ребёнка, он назвал две основные причины.

«Первое. Мужчины должны понимать, что забота о новорожденном ребёнке - дело не только женщины. С появлением ребёнка перед семьёй встаёт новая задача, общая для супругов задача. И если муж не желает помогать и участвовать в сложном периоде, это эгоистично и плохо.

Второе. Молодые матери должны знать, что у них хватит ресурса нежности и на мужа, и на ребёнка, и не «переключаться» полностью только на ребёнка. Она обязана не обделить нежностью своего супруга», - подчеркнул он.

По его словам, правильное решение любых семейных проблем на ступени возвышает уровень взаимоотношений между супругами. «В случае проблем следует советоваться с духовником, задача которого - показать проблему и указать на пути её решения», - заключил протоиерей Константин Курбанов

Источник: Inpress.ua
брак, УПЦ
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