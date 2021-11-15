Епископ УПЦ отслужил панихиду на Быковнянских могилах о расстрелянных священниках

Под Киевом, на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» епископ Амвросий совершил панихиду по священникам Броварского района, расстрелянным и замученным в XX веке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, поминальное богослужение совершили на месте массового захоронения репрессированного духовенства Киевской области.

Архиерею сослужили благочинный Первого Броварского благочиния протоиерей Александр Левчук, благочинный Второго Броварского благочиния протоиерей Иоанн Мысов, благочинный мужского монастыря в честь Преображения Господня с. Княжичи архимандрит Илларион (Кострец) и духовенство епархии.

Как сообщалось ранее, в Броварском краеведческом музее представили неизвестные имена репрессированных священнослужителей из Броварщины и предложили переименовать в их честь ряд улиц города. В Броварском музее также состоялось открытие документально-исторической фотовыставки «Церковь Мучеников: гонение на веру и Церковь в советское время», на которой впервые представлены малоизвестные фотоматериалы и архивные документы по истории репрессий против духовенства Броварщины и Киевщины.