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Внеочередное заседание Рады запланировано на четверг - Разумков

05.10.2021 / 14:23
Верховная Рада планирует в четверг, 7 октября, провести внеочередное заседание, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Информирую всех коллег, что сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 4 октября.

Источник

ВР, Разумков
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