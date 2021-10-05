Внеочередное заседание Рады запланировано на четверг - Разумков

"Информирую всех коллег, что сегодня утром поступило от 153 народных депутатов предложение о проведении внеочередного заседания. Оно планируется на четверг, как всегда, в 16:00", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента 4 октября.

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