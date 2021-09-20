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В Православной Церкви издадут 10 книг об истории украинского раскола

20.09.2021 / 15:15
В Православной Церкви издадут 10 книг об истории украинского раскола
Источник: www.patriarchia.ru
В изданной в переводе на русский язык книге, автор рассказывает об аспектах вопроса, анализируя их с точки зрения канонов и Предания Православной Церкви

В Русской Православной Церкви издадут серию из десяти книг, посвященных истории украинского раскола.

Первой вышла книга «Современный украинский вопрос и его разрешение согласно божественным и священным канонам» авторства авторитетного иерарха Кипрской Православной Церкви – митрополита Киккского и Тиллирийского Никифора, сообщает patriarchia.ru.

В изданной в переводе на русский язык книге, автор рассказывает об аспектах вопроса, анализируя их с точки зрения канонов и Предания Православной Церкви. Митрополит Никифор обратил внимаение на правомочность предоставления «автокефалии» группе украинских раскольников Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Один из выводов автора – грекоязычные Церкви не должны поддерживать антиканоническое вторжение Константинополя в Украину.

Среди авторов ближайших публикаций – митрополит Видинский Даниил (Болгарская Православная Церковь), митрополит Пирейский Серафим (Элладская Православная Церковь) и другие. Все эти работы посвящены различным аспектам украинской церковной проблемы и нацелены на то, чтобы помочь читателям составить объективное представление о ее причинах и возможных последствиях.

Митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор – один из наиболее заслуженных и авторитетных иерархов Кипрской Православной Церкви, игумен древней и славной Киккской обители, чтимой не только на Кипре, но и во всем православном мире. Получил юридическое образование в университете Аристотеля в Салониках, и богословское – в Афинском университете. В течение шести лет преподавал в Духовной семинарии апостола Варнавы, пять лет исполнял обязанности председателя церковного суда Никосии и три года нес послушание секретаря Священного Синода Кипрской Православной Церкви. В 2002 году возведен в епископский сан. С 2007 года – митрополит Киккский и Тиллирийский.

Источник: Inpress.ua
книга, раскол, рпц, УПЦ
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