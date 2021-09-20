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В украинской армии уже ввели более 300 стандартов НАТО – полковник ВСУ

20.09.2021 / 14:54
В Вооруженных силах Украины уже введены 303 нормативных документа Североатлантического альянса.

Об этом сообщает АрмияInform

Начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко рассказал, что внедрение практик, принципов и стандартов НАТО составляет значительную часть работы в рамках процесса евроатлантической интеграции.

Он также подчеркнул, что в прошлом году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunity Partnership - ЭОР) и это открыло путь для дальнейшего углубления сотрудничества.

Прямая речь: "На сегодня уже введено 303 нормативных документа НАТО путем разработки 331 национального документа. Введенные стандарты НАТО применяются в таких отраслях, как военная политика, безопасность и стратегическое планирование, операции и боевые действия, разведка, информационные и психологические операции, связь, разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники, стратегические коммуникации и гендерные перспективы.

Высокой степенью нашего сотрудничества с НАТО является участие национального персонала и контингентов в операциях и миссиях по поддержанию международного мира и безопасности под руководством НАТО".

Сейчас Украина вносит вклад в миротворческие усилия Альянса участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение Вооруженных сил Украины численностью 40 военнослужащих.

Напомним: решение июньского саммита НАТО признает, что Украина станет членом Альянса, и при этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса. Решение призывает Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ.

Источник

армия, НАТО
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