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Россия придумала новый способ блокировать обмен пленными - Гармаш

20.09.2021 / 15:16
Россия придумала новую возможность блокировки обмена удерживаемыми лицами, привлекая к переговорам в ТКГ осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову несмотря на протесты украинской делегации.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью Радио Свобода.

"Но сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Майю Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой Майей Пироговой, с ее участием. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы", - сказал он.

По словам Гармаша, Россия не заинтересована в обмене и постоянно предлагает различные условия. "Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки", - пояснил он.

Гармаш подчеркнул, что Россия прекрасно понимает, что это невозможно.

Как сообщалось, украинская делегация в ТКГ неоднократно прекращала переговоры, протестуя против участия в заседании осужденной за терроризм "эксперта" Майи Пироговой. Сотрудница так называемого "Министерства информации ДНР" Пирогова еще в 2018 году получила заочно 10 лет тюрьмы за "создание террористической группы или террористической организации. У оккупантов, по данным следствия, женщина отвечает за наполнение пропагандистских медиа.

В сентябре 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что в незаконном заключении в России и на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей находится 421 гражданин Украины.

Источник

Россия, Донбасс, ТКГ, Гармаш
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