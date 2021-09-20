Россия придумала новый способ блокировать обмен пленными - Гармаш

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью Радио Свобода.

"Но сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Майю Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой Майей Пироговой, с ее участием. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы", - сказал он.

По словам Гармаша, Россия не заинтересована в обмене и постоянно предлагает различные условия. "Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки", - пояснил он.

Гармаш подчеркнул, что Россия прекрасно понимает, что это невозможно.

Как сообщалось, украинская делегация в ТКГ неоднократно прекращала переговоры, протестуя против участия в заседании осужденной за терроризм "эксперта" Майи Пироговой. Сотрудница так называемого "Министерства информации ДНР" Пирогова еще в 2018 году получила заочно 10 лет тюрьмы за "создание террористической группы или террористической организации. У оккупантов, по данным следствия, женщина отвечает за наполнение пропагандистских медиа.

В сентябре 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что в незаконном заключении в России и на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей находится 421 гражданин Украины.

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