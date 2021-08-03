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ВАКС продолжит заседание по ходатайству НАБУ относительно меры пресечения Чаусу 4 августа

03.08.2021 / 13:23
Ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу поступило в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 1 августа.

Об этом сообщается на сайте ВАКС, при этом фамилия судьи не указывается, однако из должности чиновника и подследственности следует, что речь идет о Николае Чаусе, который в настоящее время находится под защитой Службы безопасности Украины.

"Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021, однако, в связи с отсутствием подозреваемого, судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 в 14:00", - сообщается на сайте ВАКС.

Источник

Чаус, ВАКС
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