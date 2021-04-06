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Похищенного судью Чауса вывезли в Украину, одного из нападавших задержали – МВД Молдовы

06.04.2021 / 11:15
Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что судью Николая Чауса, объявленного в международный розыск по подозрению во взяточничестве, похитили иностранцы, они уже пересекли границу с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По словам Войку, подразделения МВД проводят расследование, и им уже удалось установить личности части организаторов похищения Чауса и задержать одного подозреваемого.

"Пока рано говорить об обвинениях, у нас только один задержанный. Но мы уже нашли машины, которыми пользовались похитители, собрали отпечатки пальцев, нашли их переписки, установили личности некоторых похитителей и их маршрут", – рассказал Войку.

По словам министра, похищение совершили иностранные граждане, выехавшие из Молдовы в Украину. Переписка организаторов преступления тоже велась по-украински, отметил Войку. Чиновник подчеркнул, что молдавские правоохранительные органы сотрудничают со Службой информации и безопасности и намерены обратиться к украинским коллегам в международный розыск.

"Чаус – гражданин Украины, против которого в 2016 году в Украине возбудили уголовное дело по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах. В 2017 году Чаус незаконно пересек молдавскую границу и попросил в республике политического убежища. Ему отказали, но он опротестовал решение властей в суде. Сейчас дело рассматривает Высшая судебная палата. Украинские правоохранители неоднократно обращались к нам с запросами о высылке Чауса, но пока у него статус просителя убежища, мы не можем его депортировать. При этом он может свободно путешествовать по стране и выезжать за границу ", - рассказал Войку.

Напомним, несколько дней назад группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. Об этом рассказал адвокат Чауса Юлиан Балан. Информацию подтвердили в столичной полиции.

Президент Молдовы Майя Санду назвала недопустимым тот факт, что в стране похитили украинского судью Николая Чауcа.

Как известно, 9 августа 2016 детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Средства судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома. Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдавским правоохранителям, попросив убежища. Молдавские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.

В марте молдавские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в приюте, однако эта информация оказалась ложной – сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.

Источник

Молдова, Чаус
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