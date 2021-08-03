Войти | Зарегистрироваться
14:51

вторник,
03 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Россия выступает за возвращение очного заседания ТКГ в Минске

03.08.2021 / 13:54
Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов выступает за очное заседение ТКГ в Минске.

Он считает, что это поможет повысить результативность переговоров.

Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в конце августа запланировано очередное заседание контактной группы.

"На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы. Все возможности для этого есть. Возвращение к такому диалогу поможет улучшить ситуацию в регионе", - сказал он.

Ранее советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях ТКГ в Минске.

Напомним, Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе покинули двое модераторов ОБСЕ. Из переговорного процесса вышли послы Тони Фриш и Пьер Морель.

Источник

переговоры, Минск, ТКГ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.