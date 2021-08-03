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Участие в саммите Крымской платформы уже подтвердили 29 стран - Зеленский

03.08.2021 / 14:15
Уже 29 государств подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на всеукраинском форуме «Украина 30. Имидж Украины», представляя мероприятия ко Дню Независимости Украины.

«23 августа состоится первый саммит Крымской платформы. Это инициатива Украины, которую поддержали десятки наших международных партнеров. Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой в Украину. Свое участие в саммите уже сегодня подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие страны Европейского Союза, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и всего на сегодняшний день 29 стран. Это большой, но далеко не последний и не окончательный список всех стран, 23 августа подпишут совместную декларацию о совместных договоренностях и общих намерениях», - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что «надо навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме».

«Украина не будет поднимать вопрос Крыма только в единственном случае - когда будет поднимать в Крыму украинский флаг», - сказал Президент.

Как сообщалось, Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на временную оккупацию Крыма, ответа на вызовы безопасности, усиления международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Источник

Зеленский, Крымская платформа
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