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Зеленский - об оккупированных территориях: нельзя паспортизовать украинские сердца

25.08.2021 / 12:53
Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина борется за людей, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской областей, и считает, что они обязательно вернутся.

Об этом он заявил во время произнесения речи на торжествах по случаю 30-й годовщины провозглашения независимости Украины 24 августа.

"Мы боремся за своих людей там, потому что можно временно оккупировать территорию, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизировать их украинские сердца", - подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что некоторые люди на востоке Украины и в Крыму боятся об этом сказать, но, по его словам, это не значит, что они боятся об этом думать.

"Они вернутся, потому что мы - семья, и единственное, что может нас разделять, - это щедро накрытый стол, где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в государстве делается много вещей впервые, чтобы Украина была великой страной.

"Мы делаем многие вещи впервые, чтобы время, когда Украина была великой страной, было не последним, и чтобы времена, когда Крым и Донбасс не были оккупированы, также не были последними", - сказал Зеленский.

По словам Президента, сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы, а проводит "Крымскую платформу", где собирает 46 государств.

Зеленский также отметил, что уделяет много времени тому, чтобы украинцы поверили в себя в будущем и вместе строили общее государство.

"Что такое сильная страна? Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует. Которая не боится слова "впервые". Поэтому впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета. Для армии в этом году строятся новые танки. Сильная страна возрождает Военно-морской флот, военно-морские базы и строит корвет", - отметил Президент.

По мнению Зеленского, когда Украина станет сильной, ей не нужно будет просить приглашение на вступление в ЕС - об этом просить будут ее.

Источник

Зеленский, Крымская платформа
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