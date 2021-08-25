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В УПЦ презентовали камерную версию «Молитвы за Украину»

25.08.2021 / 12:45
В УПЦ презентовали камерную версию «Молитвы за Украину»
Источник: Центр информации УПЦ
«Молитву за Украину», которую написали в 1885 году Александр Конинский и Николай Лысенко, исполнили победитель вокального шоу «Голос страны - 2017» протоиерей Александр Клименко и праправнук великого композитора, заслуженный деятель искусств протодиакон Николай Лысенко

В Украинской Православной Церкви к 30-летию независимости презентовали клип с камерной версией «духовного гимна Украины».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», видео клипа опубликовал телеканал «Глас».

«Молитву за Украину», которую написали в 1885 году Александр Конинский и Николай Лысенко, исполнили победитель вокального шоу «Голос страны - 2017» протоиерей Александр Клименко и праправнук великого композитора, заслуженный деятель искусств протодиакон Николай Лысенко. 

Аккомпанировал певцам известный пианист-виртуоз Евгений Хмара.

 «Настоящий духовный гимн Украины! Поздравления каждому, кто молится за страну, за ее народ, за ее счастье! Поздравление каждому, кто благодарит Бога за эти последние 30 лет и за все, что имела Украина, искренне кланяется Ему! Поздравление каждому, кто благословляет Господа за все, что Он послал нам за эти годы! Поздравление каждому, кто создает, строит, спасает и объединяет! На Вас благодать Божия и добрая память потомков! Счастья дай Бог народу нашему и многая и благая лета!» - написал отец Александр.

 

Источник: Inpress.ua
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