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За рубежом напечатано более 70 тысяч публикаций о давлении на оппозицию в Украине – это приговор Зе-власти

03.08.2021 / 14:18
В иностранных СМИ с февраля 2021 года напечатано более 70 тысяч публикаций о давлении на оппозицию в Украине. Это окончательный приговор Зе-власти, которая за рубежом ассоциируется с политическими репрессиями и провалами на всех фронтах.

Для Украины в этом всем нет ничего хорошего – из-за политики власти и ее жажды расправы над своим главным оппонентом Виктором Медведчуком страна теряет нормальный имидж за рубежом, а вместе с ним – инвестиции и туристов. Власть продает землю и устанавливает диктатуру, превращая Украину в колонию Запада. Никто не будет вкладывать средства в колонию.

Но есть и другой аспект. В июле преимущественное число аналитических и новостных иностранных СМИ в своих материалах прямо указали на то, что из-за нарастающего репрессивного давления на Виктора Медведчука и представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Украине президент России Владимир Путин очень зол на Зеленского и поэтому отказывается с ним встречаться в любом формате. А преследование Зеленским Медведчука втягивает Украину в опасную игру с Россией.

Зеленскому и его банде очень мешает Медведчук. Потому что он – альтернатива разрушительной политике действующей власти. Медведчук – это другой путь развития государства. Путь сохранения суверенитета, экономического и научного потенциала. Это не нравится западным кураторам Зеленского, это не нравится самому Зеленскому, который маниакально боится потерять власть.

Но дело в том, что если Зе-власть может закрыть рот отечественным СМИ, то до иностранных щупальца Банковой добраться не могут. Из 70 тысяч публикаций в 59 тысячах резко критикуют лично Зеленского. Критикуют за диктатуру, давление на оппозицию, закрытие оппозиционных СМИ и т. д. Поговаривают, Зеленский очень болезненно воспринимает эту критику.

Вот что происходит, когда к власти в стране приходят клоуны. На международной арене страну так и воспринимают и общаются с ее руководством как с клоунами. За спиной договариваются о "Северном потоке - 2", а клоуну велят замолчать.

Неужели мы готовы и дальше жить в таком позоре?

Владимир Шамин

Медведчук, публикации, Шамин
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