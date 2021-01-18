Шамин: Зеленский не хочет понять одного – представители ОРДЛО будут вести переговоры об обмене пленными только с Медведчуком

Это говорит о том, что и Донецк, и Луганск больше не считают команду Зеленского достойными участниками переговоров. Об этом, комментируя заявление представителей неподконтрольных Киеву территорий, в своей статье для MigNews заявил политтехнолог Владимир Шамин.

«Со стороны властей Украины ожидать позитивных шагов в урегулировании конфликта в Донбассе не приходится, переговорный процесс блокируется и находится сейчас в глубочайшей стагнации», – цитирует политтехнолог заявление представителей ОРДЛО.

Кроме того, по его словам представители неподконтрольных территорий констатируют, что режим тишины, о котором «победно вещает президент», не соблюдается.

«Посмотрите в ежедневные отчеты ОБСЕ – десятки, а то и сотни взрывов ежедневно. Разве это режим тишины? Или наглая и циничная ложь, которую “зеленые” вешают на уши украинцам и своим западным кураторам? Ответ очевиден», – подчеркнул Шамин.

Он добавил, что представители непризнанных республик заявили, о своей готовности к празднику Крещения в одностороннем порядке передать женщин, пожилых и страдающих тяжелыми заболеваниями лиц, но только при посредничестве Виктора Медведчука, о чем написано в документе.

«Данное заявление всерьез взбудоражило украинские власти. Так, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова содействовать возвращению украинцев, о которых шла речь в заявлении. Однако, ни Денисова, ни другие представители команды Зеленского не поняли одного: с ними вести переговоры не будут. А с Медведчуком – будут», – написал Шамин.

Эксперт отметил, что при таком раскладе остается неизвестным захочет ли президент забрать своих граждан на родину или, чтобы насолить Медведчуку, оставит их на неподконтрольной территории?

«Уважаемые власть имущие. Решите уже, вам шашечки, или ехать. У вас два пути: кануть в Лету в след за Порошенко, который делал все, что угодно, кроме достижения мира, или возвращать Донбасс в Украину, а Украину – на Донбасс, как предлагает Медведчук. И сделать это можно только с его участием. А то с вами уже никто говорить не собирается», – сказал в заключение Владимир Шамин.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что действия Зеленского свидетельствуют о том, что у него нет политической воли на мирное урегулирование, поэтому при Зеленском и его окружении мира на Донбассе не будет. И если он не изменит кардинально свою позицию, то возвращения Донбасса в Украину также не будет.