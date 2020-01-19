Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

"Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться. Но зачем рисковать жизнью и здоровьем людей, если мы можем в этот наиболее неактивный период в году сделать самый мягкий в Европе локдаун, для того, чтобы сбить волну, которая начинается, и в феврале не допускать большого количества заболеваний", - сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Премьер добавил, что для правительства было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поступление которой ожидается не позднее февраля.

"С 8 по 24 января у нас установлен так называемый "карантин зимних каникул". Его ключевая цель - ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в "оранжевую" зону, которая действовала до введения этих правил", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодня власти не видят необходимости продолжать жесткие карантинные меры дольше, чем до 24 января.

"Текущий карантин введен до конца февраля. Скорее всего, мы продолжим его до 31 марта тем же постановлением. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала", - отметил премьер.

"Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос", - заявил Шмыгаль.

Как сообщалось, в Украине с 00:00 8 января начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19, которые продлятся до 00:00 25 января 2021 года.

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