Кинотеатры, гостиницы и клубы: Ткаченко сказал, что откроют с 25 января

Об этом сообщил по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграме.

"Обсудили с премьер-министром заявление относительно возможного карантина до конца 2021 года. Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, гостеприимства и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И смотря на статистику заболеваемости в стране", - написал Ткаченко.

Министр напомнил, что режим чрезвычайной ситуации, которым оговариваются карантинные правила - и более суровые как сейчас, и облегченные - действует по 28 февраля. "И очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность", - добавил Ткаченко.

Напомним, в Украине с 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные по 24 января включительно с целью предотвращения распространения COVID-19. В эфире одного из телеканалов 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что строгий карантин в Украине необходимо продолжить и после 24 января, поскольку для этого есть все основания.

Кабинет Министров на заседании 9 декабря 2020 года продолжил карантин и режим чрезвычайной ситуации по 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения с 8 по 24 января включительно.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал, что в Украине после прекращения действия усиленных карантинных ограничений с 25 января карантин и режим чрезвычайной ситуации не будет отменен и будет действовать по 28 февраля 2021 года.

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