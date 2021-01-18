Митрополит Арсений рассказал, как милосердие приближает к Богу

Прося Бога о милосердии по отношению к нам, мы должны и проявлять милосердие друг к другу. Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополит Святогорский Арсений в своей проповеди.

Архиерей напомнил, что из всех мытарств, которые проходит душа после смерти, последним является именно мытарство немилосердия. Об этом свидетельствуют «Мытарства блаженной Феодоры».

«Когда Феодора, провёдшая благочестивую жизнь под окормлением духовника, избежавшая великих грехов, прошла уже многие мытарства — и лжи, и осуждения и клеветы, и блуда, и идолопоклонства и пр. — самым последним мытарством, последней пропастью, которая отделяла её от рая, было мытарство немилосердия», — сказал владыка Арсений.

«Как говорят святые отцы, милосердный человек как никто похож на Бога, — продолжил он. — Потому что Бог милосерд. И дождик капает на добрых и злых, и солнышко светит на святых и неправедных, грешников — Господь питает всех, ко всем проявляя Своё милосердие. Так и мы можем проявлять милосердие, прощая своих обидчиков и злословящих нас, простирая руку с милостыней тому, кто в ней нуждается, не проходя мимо чужого горя, беды, страданий. Этим, братья и сёстры, мы тоже проявляем милосердие».

«Ведь не даром у святых отцов записано, что если ты не слышишь чужие стоны, то не помогут ни посты, ни поклоны», — добавил наместник Святогорской лавры.

Прося Бога о милосердии по отношению к нам, мы должны и проявлять милосердие друг к другу, напомнил он. «"Блаженны милостивии, яко тии помиловани будут". Эти неложные слова Христовы пускай будут для нас девизом христианского милосердия, проявляемого в деятельной любви и всепрощении к ближнему в нашей земной жизни, чтобы с этой добродетелью исполнились на нас и слова святоотеческие: "Молитва до райских врат доводит, а милостыня их открывает". Дай Боже, братья и сёстры, и дойти до райских врат, и сподобиться увидеть их перед собой открытыми. Открытыми не по нашей добродетели и самомнению о собственной праведности — открытыми по милосердию Божию, по любви Божией к нам, грешным», — пожелал митрополит Арсений.