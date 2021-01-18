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В УПЦ заявили о постоянном увеличении уровня агрессии по отношению к Церкви и ее верующим

18.01.2021 / 16:32
В УПЦ заявили о постоянном увеличении уровня агрессии по отношению к Церкви и ее верующим
Источник: Центр информации УПЦ
Задача властей – максимально способствовать снижению уровня агрессии в обществе, а значит, законными методами реагировать на любые проявления ненависти и злобы, в том числе, и на акты вандализма

В Украине очень высокий уровень озлобленности в обществе и агрессии по отношению к Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в своем блоге на korrespondent.net, комментируя нападения на православных священнослужителей в Запорожье.

«Уже неоднократно, на самых различных уровнях, мы заявляли о дискриминации наших верующих, физическом насилии против них, о многочисленных захватах храмов УПЦ, а также о неконституционных законах, продвигаемых властями Украины. Только за последние месяцы мы стали свидетелями избиения священника УПЦ в Киеве, противостояния в Михальче и Задубровке, совершенно необъяснимых с точки зрения элементарного понятия о демократии событиях в Золочеве. Из последнего особую тревогу вызывают вооруженные нападения (с разницей буквально в два дня) на протоиерея Владимира Гуменюка и диакона Георгия Черпакова в Запорожье, а также акт вандализма по отношению к размещенным на билбордах фотоизображениям нашего Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», - отметил епископ Виктор.

 По его словам, «удар ножом в голову отца Владимира и попытка нанесения ножевых ранений диакону Георгию свидетельствует о небывалом уровне озлобленности в украинском обществе. И в этом контексте важен не только тот факт, что напали на священников УПЦ, но то что на их месте может оказаться любой из нас».

«Совершенно очевидно, что безопасность не может быть гарантирована, если не предпринимать шаги по предотвращению преступлений. Другими словами, задача властей – максимально способствовать снижению уровня агрессии в обществе, а значит, законными методами реагировать на любые проявления ненависти и злобы, в том числе, и на акты вандализма. И для этого не нужно придумывать какие-то особые средства, достаточно исполнять основной закон государства - Конституцию», – подчеркнул епископ Виктор.

Но, считает владыка, «к сожалению, за последнее время в Украине мы слишком часто становимся свидетелями обратного. Государственная власть позволяла себе бесцеремонно вмешиваться в дела Церкви, определять "правильную" и "неправильную" Церковь, отдавать предпочтение одним и дискредитировать других. В демократическом европейском обществе, к которому стремится Украина, такого быть не должно».

«Именно поэтому, читая отчеты международных правозащитных организаций о гонениях на христиан, нам впору задуматься о том, чтобы в них не значилась Украина.

Достичь этого возможно только одним способом – жить по Евангелию, научиться уважать друг друга, исключить риторику ненависти на всех уровнях и исполнять Конституцию. И тогда наша родная Украина станет процветающей державой, а не страной, где человека могут на улице просто так ударить ножом в голову…», – заключил владыка Виктор.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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