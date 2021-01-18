Руководителей Нацагентства по аккредитации поймали на взятке

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Связи Трампа с Россией: в США обнародовали новые данные о расследовании
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Инаугурация Байдена. ФБР предупреждает об угрозе вооруженных протестов
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Байден предложил назначить Нуланд замгоссекретаря по политическим вопросам
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Навальный будет находиться под стражей до избрания меры пресечения
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Правительство склоняется поровну распределить между "Энергоатомом" и ВИЭ-генерацией 10,25 млрд кредита "Укрэнерго" под госгарантии – премьер
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Пенсионный фонд завершил 2020г. с дефицитом 13,2 млрд грн
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Пенсионный фонд завершил 2020г. с дефицитом 13,2 млрд грн
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Витренко заявляет о противодействии внутри Украины давлению на "Газпром" по переносу точек продажи газа на восточную границу
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Правительство хочет разработать годовой тариф на газ - Шмыгаль
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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Житомирский Музей космонавтики приглашает в виртуальный 3D-тур
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Фургон сбил подростков на Житомирщине, есть погибший
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В Хорватии произошло мощное землетрясение, погиб ребенок
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В Одессе автомобиль протаранил McDonald's: есть пострадавшие
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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