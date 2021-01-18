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Руководителей Нацагентства по аккредитации поймали на взятке

18.01.2021 / 16:15
ГБР при получении неправомерной выгоды задержало первого заместителя и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований

Дословно: "Оперативными работниками ГБР установлено, что руководящим звеном Национального агентства по аккредитации Украины внедрен коррупционный механизм в сфере предоставления разрешительной документации.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства первым заместителем директора Нацагентства неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от представителя коммерческой структуры в сфере транспортных перевозок.

Для получения неправомерной выгоды руководитель привлек в качестве посредника советника директора Нацагентства".

15 января должностных лиц задержали при выдаче разрешительной документации и получении неправомерной выгоды за нее.

16 января обоим фигурантам следователем ТУ ГБР в г. Киеве сообщено о подозрении в совершении преступления с предварительной правовой квалификацией ч. 3 ст. 368 УК и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось при оперативном сопровождении Главного оперативного управления ГБР под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Источник

взятка, Нацагентство по аккредитации
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