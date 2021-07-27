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В комментариях Чижик нет логических аргументов

27.07.2021 / 15:26
Эксперт центра противодействия коррупции Галина Чижик прокомментировала принятие Верховной Радой законопроекта №5068 о реформе Высшего совета правосудия.

Служители Фемиды отмечают, что в видео-сюжетах Чижик нет логических аргументов, информирует телеграмм-канал "Под мантией"

"С «экспертки» Гражданского процессуального кодекса ГалЫны Чижик, по ходу, пытаются сделать видео-блогера. Вот просмотрели вторую работу Галюни о ВСП, а именно ответ на заявление Высшего совета правосудия о неконституционности очередных реформ и о том, что судебную власть хотят отдать под контроль соросят. 10 минут с трудом сдерживали смех и очень переживаем за психическое состояние Гали, ведь ей кажется, что чем больше она машет руками, когда что-то комментирует, тем более она убедительна в своих объяснениях", - считают авторы поста. 

По мнению судей, "вместо здравых и логичных аргументов, ГалЫна смакует нарративы Петьмана: «рука Москвы», «олигархи», «независимые международные эксперты» и все в таком духе".

"Галюня, работу твоих экспертов все видят на примере ВАКС, НАБУ, САП и т.д. Доверие людей к этому всему шалману меньше, нежели к местным судам. А о сумасшедших заработках этих самых международных экспертов в наблюдательных советах наших стратегических предприятий уже говорят все кому не лень. Особенно на фоне того, что именно эти мрази довели стратегические предприятия до убытков", - обращают они внимание.

"В общем, Галя все еще бредит тем, что мечтает купить еще одну квартиру после поведения квалификационного оценивания судей. Как видим, Галя тоже хочет приносить хлеб в семью и ей мало того, что ее муж Гевко и так всем рассказывает на юррынке, что он «может выиграть любой спор»", - подводят итог судьи.

суд, ВСП, Чижик
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