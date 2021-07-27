Эксперт: У Медведчука и его команды крайне оптимистичные перспективы исков в ЕСПЧ

И поэтому у лидера оппозиции есть крайне оптимистичные перспективы исков в ЕСПЧ, заявил политический эксперт Андрей Бодров, сообщает ФАН.

По его словам, крайне сомнительными видятся из Брюсселя и Вашингтона попытки украинской власти погасить санкциями и уголовными делами деятельность оппозиции — в частности, лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука с его соратниками.

"А вот перспективы их исков в ЕСПЧ против решений СНБО Украины выглядят для команды Медведчука весьма оптимистичными. Действия режима Зеленского вызвали раздражение даже в Верховном комиссариате ООН по правам человека, где увидели признаки нарушения свободы слова в запрете телеканалов "112 Украина", Zik и NewOne, — напомнил Бодров. — Таким образом, Киев оказался в сложнейшей внешнеполитической ситуации. Крупные игроки, исходя из своих геополитических мотивов, все больше оттесняют украинский вопрос на периферию своих интересов. А также на глазах теряют заинтересованность в военной и экономической поддержке Украины".