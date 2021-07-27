Войти | Зарегистрироваться
16:37

вторник,
27 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Эксперт: У Медведчука и его команды крайне оптимистичные перспективы исков в ЕСПЧ

27.07.2021 / 16:08
Репрессии режима президента Владимира Зеленского в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, а также введение цензуры и закрытие независимых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK вызывают крайнее раздражение у многих международных организациях.

 И поэтому у лидера оппозиции есть крайне оптимистичные перспективы исков в ЕСПЧ, заявил политический эксперт Андрей Бодров, сообщает ФАН.

По его словам, крайне сомнительными видятся из Брюсселя и Вашингтона попытки украинской власти погасить санкциями и уголовными делами деятельность оппозиции — в частности, лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука с его соратниками.

"А вот перспективы их исков в ЕСПЧ против решений СНБО Украины выглядят для команды Медведчука весьма оптимистичными. Действия режима Зеленского вызвали раздражение даже в Верховном комиссариате ООН по правам человека, где увидели признаки нарушения свободы слова в запрете телеканалов "112 Украина", Zik и NewOne, — напомнил Бодров. — Таким образом, Киев оказался в сложнейшей внешнеполитической ситуации. Крупные игроки, исходя из своих геополитических мотивов, все больше оттесняют украинский вопрос на периферию своих интересов. А также на глазах теряют заинтересованность в военной и экономической поддержке Украины".

медведчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.