Эксперт: У Медведчука и его команды крайне оптимистичные перспективы исков в ЕСПЧ

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Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование
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США могут прекратить боевую миссию в Ираке - AP
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"Бизнесмены и чиновники недовольны и оказывают давление на Лукашенко" – Тихановская
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В руинах дома в Майами прекратили искать тела
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НАПК проверило более двух тысяч деклараций чиновников - 99% имели недостоверные данные
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К концу года могут уволить главу НБУ: причины
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"Газпром" условиями транзита через Украину после 2024 г. подтвердил использование газа как геополитического оружия – глава "Нафтогаза"
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Каждый пятый украинец работает неофициально, но теневая занятость сокращается — Гоструд
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Украинцы могут получить гарантию на товар через интернет - вступил в силу закон
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В Британии сшили свадебное платье из медицинских масок
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В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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