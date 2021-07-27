Суд оставил под стражей Левина и Мангера, обвиняемых по делу Гандзюк

Об этом сообщает пресс-службу КАС.

"26 июля 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на решение следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года, которым обвиняемым М. и Л. продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 28 августа 2021 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Днепровского районного суда города Киева от 30 июня 2021 года оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

Как сообщалось, общественную активистку, и.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к убийству Гандзюк были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 2,5 млн гривень, который был внесен. Однако в июне суд изменил меру пресечения, арестовав Мангера без права на залог.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк и Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета. 16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину.

28 июля 2020 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина за организацию нападения на Гандзюк.

1 июля 2021 года Днепровский райсуд Киева оставил обвиняемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей еще на два месяца.

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