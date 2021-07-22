Кабмин призывает украинцев активно вакцинироваться

Об этом в ходе заседания правительства 21 июля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 21 июля начинается пятый этап вакцинации от COVID-19. Украинцы, независимо от возраста и профессии, смогут получить вакцину. Чтобы защитить себя и своих близких нужно обратиться в центр вакцинации или пункт прививок, получить соответствующую вакцину. Желательно иметь оформленную декларацию с семейным врачом, это сократит время получения вакцины. Поэтому приглашаем всех украинцев активно вакцинироваться, чтобы остановить распространение пандемии в Украине", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что несмотря на то, что правительство предоставило возможность вакцинироваться всем желающим, приоритетными группами для вакцинации остаются медицинские работники, педагоги, социальные работники, военные, люди пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями

"Именно эти группы в зоне высокого риска, наиболее уязвимы к COVID-19, им и в дальнейшем будет предоставляться приоритет в вакцинации", - сказал Премьер.

По состоянию на 21 июля в Украине сделаны почти 4,3 млн прививок, почти 2,8 млн украинцев получили одну дозу вакцины, завершили курс вакцинации 1,5 млн украинцев.

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