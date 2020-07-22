В Запорожье УПЦ проведет семейный фестиваль

В Запорожье Украинская Православная Церковь 24-25 июля проводит торжества, посвященные семейным ценностям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 24 июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги, в Запорожье состоится праздничный концерт.

После Божественной литургии в Свято-Ольгинском храме проведут концерт, посвященный «Дню православной бабушки».

«На мероприятие особо приглашаются бабушки и дедушки с внуками», - отметили в пресс-службе епархии.

На следующий день в Центральном парке культуры и отдыха Запорожья «Дубовая роща» состоится ежегодный фестиваль-конкурс «Песня моей семьи».

Фестиваль посвящен памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

«Яркое и самобытное исполнение украинских народных и духовных песнопений, которые прозвучат со сцены, станет не только демонстрацией таланта творческих семейных коллективов, но, прежде всего, свидетельством любви, веры и радости», - поделились организаторы.

Как сообщалось ранее, в Одессе, в парке Шевченко, Украинская Православная Церковь открыла «Аллею верности, любви и примирения», посвященную семейным ценностям.

На аллее установлена Белоцерковская икона Божией Матери и камень из Каны Галилейской — места, де Господь совершил первое чудо и благословил брак.