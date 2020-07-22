В Запорожье УПЦ проведет семейный фестиваль

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Союзника Трампа арестовали по подозрению в работе на иностранное правительство
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60% госпитализированных с COVID в Великобритании – невакцинированные лица
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Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard
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"День свободы": Англия отменила масочный режим и социальную дистанцию
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Число жертв масштабного наводнения в Германии превысило 160
- 11:47
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Советник Госдепа опроверг давление США на Украину по "Северному потоку-2"
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11:16
ГФС должна пройти аудит в связи с ликвидацией до 25 августа - премьер
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США призывали Украину воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку-2" - Politico
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Почти 1 миллиард субвенции: в Кабмине хотят закупить ноутбуки для 60 тысяч учителей
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Нардепы предлагают ограничить покупку юрлицами свыше 500 га земли
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На Закарпатье сошли два селевых потока
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В Каннах прошли премьерные показы украинских фильмов
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В Польше вертолет с украинцами упал в озеро
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07:43
В Житомирской области во время лавандового фестиваля действовал "музей лаванды"
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Принцы Уильям и Гарри открыли памятник принцессе Диане
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