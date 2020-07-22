Войти | Зарегистрироваться
13:15

четверг,
22 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Запорожье УПЦ проведет семейный фестиваль

22.07.2021 / 13:00
В Запорожье УПЦ проведет семейный фестиваль
Источник: Центр информации УПЦ
После Божественной литургии в Свято-Ольгинском храме проведут концерт, посвященный «Дню православной бабушки»

В Запорожье Украинская Православная Церковь 24-25 июля проводит торжества, посвященные семейным ценностям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 24 июля, в день памяти равноапостольной княгини Ольги, в Запорожье состоится праздничный концерт.

После Божественной литургии в Свято-Ольгинском храме проведут концерт, посвященный «Дню православной бабушки».

«На мероприятие особо приглашаются бабушки и дедушки с внуками», - отметили в пресс-службе епархии.

На следующий день в Центральном парке культуры и отдыха Запорожья «Дубовая роща» состоится ежегодный фестиваль-конкурс «Песня моей семьи».

Фестиваль посвящен памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

«Яркое и самобытное исполнение украинских народных и духовных песнопений, которые прозвучат со сцены, станет не только демонстрацией таланта творческих семейных коллективов, но, прежде всего, свидетельством любви, веры и радости», - поделились организаторы.

Как сообщалось ранее, в Одессе, в парке Шевченко, Украинская Православная Церковь открыла «Аллею верности, любви и примирения», посвященную семейным ценностям.

На аллее установлена Белоцерковская икона Божией Матери и камень из Каны Галилейской — места, де Господь совершил первое чудо и благословил брак.

Источник: Inpress.ua
семья, фестиваль, запорожье, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июля
21 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.