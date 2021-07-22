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Комитет ВР предлагает лишить "депутатских" выплат за июль 73 парламентария

22.07.2021 / 13:51
Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР обращается к председателю парламента Дмитрию Разумкову с предложением приостановить возмещение расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий, за июль этого года 73 народным депутатам.

Об этом в Telegram сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Павел Фролов (парламентская фракция "Слуга народа").

"Регламентный комитет ВР обратился к спикеру относительно невыплат "депутатских" (45 тыс. грн) за июль этого года 73 нардепам", - написал Фролов.

Так, он отметил, что выплат должны быть лишены 23 депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде, 14 от "Слуги народа", 10 от депутатской группы "За будущее" в ВР, шесть от депутатской группы "Доверие" , шесть от парламентской фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина", четыре от "Европейской солидарности", один депутат от "Голоса", а также девять внефракционных парламентариев.

Согласно этим данным, экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" за июль составит 3,6 млн гривень.

Регламентный комитет ВР также предложил "реабилитировать" четырех депутатов от "Слуги народа", двух от "Батьківщини" и одного от "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые отсутствовали в июле по уважительным причинам.

"Перечень "прогульщиков" не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарных или заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - отметил Фролов.

Он объяснил, что в случае пропуска больше 30% голосований или неучастия в заседании комитета народный депутат лишается зарплаты за соответствующий день. Если в целом за месяц процент голосований меньше 70 или количество пропусков заседаний комитета - больше 50%, парламентарий теряет "депутатские" выплаты.

Напомним, пятая сессия парламента началась 2 февраля 2021 года, а закончится 23 июля 2021 года. Планируется, что шестая сессия парламента девятого созыва начнется 7 сентября 2021 года, а завершится 21 января 2022 года.

Сейчас в Верховной Раде насчитывается 422 народных депутата, среди которых - 247 входят в состав фракции "Слуга народа", 44 в "Оппозиционную платформу - За жизнь", 27 в "Европейскую солидарность", 24 во "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 20 в "Голос", 23 в депутатскую группу "За будущее", 17 в депутатскую группу "Доверие" и 20 внефракционных.

Источник

выплаты, депутаты, ВР
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