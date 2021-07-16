Войти | Зарегистрироваться
17:05

пятница,
16 июля
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

ВОЗ предупредила о весьма вероятном появлении более опасных штаммов COVID

16.07.2021 / 16:15
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации предупредило весьма вероятном появлении и распространении на планете новых, более опасных штаммов коронавируса.

При этом в ВОЗ подчеркнули, что новые штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля.

Об этом шла речь на брифинге ВОЗ 15 июля.

"Комитет по чрезвычайной ситуации из-за COVID выразил обеспокоенность тем, что пандемию коронавируса неправильно называют завершающейся, в то время как она еще не закончилась. Он также предупредил о высокой вероятности появления и глобального распространения новых и, возможно, более опасных штаммов вируса, которые могут оказаться еще более сложными для контроля", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что мир находится на ранней стадии новой волны пандемии коронавируса.

Источник

коронавирус, ВОЗ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.