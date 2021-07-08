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Более 26 млрд гривен ушло на борьбу с COVID-19 в этом году: на что потратили средства

09.07.2021 / 12:18
За шесть месяцев 2021 года осуществлено расходов на борьбу с COVID-19 в размере 26,3 млрд гривен. Большинство из них пошло на закупку вакцины и оказание медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, средства потрачены на такие цели:

на оплату учреждениям здравоохранения за оказанную пациентам стационарную медицинскую помощь и услуг по вакцинации населения в рамках программы медицинских гарантий – 9,8 млрд грн;
на закупку вакцин от COVID-19 – 9,3 млрд грн;
на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 1,8 млрд грн, в том числе 1,4 млрд грн средств местных бюджетов;
выплаты учреждениям Национальной академии медицинских Наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 15,5 млн грн;
на субвенцию на обеспечение больниц кислородом – 0,6 млрд грн;
на мероприятия на социальную поддержку населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн;
на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности ("больничных") – 0,8 млрд грн;
на выплату пособия по безработице 1,1 млрд гривен;
на осуществление мероприятий по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 15,1 млн гривен.

Источник

коронавирус, средства
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