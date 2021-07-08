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Украина отказалась от закупки электроэнергии БелАЭС - премьер Литвы по итогам литовско-украинских переговоров

09.07.2021 / 09:43
Украина отказалась закупать электроэнергию Белорусской АЭС, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе 8 июля.

На совместной пресс-конференции она приветствовала уход Украины от опасных поставщиков и ее стремление к присоединению к европейскому рынку электроэнергии ENTSO-E.

По ее словам, важным является также "зеленый" переход.

Литва является самым ярым критиком проекта БелАЭС, считая станцию небезопасной. Уже несколько лет Вильнюс пытается разными способами заблокировать строительство станции, а также поставки произведенной на АЭС электроэнергии в соседние страны и на рынок ЕС. Пока эти попытки не увенчались успехом.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Первый энергоблок станции был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня. Физпуск второго энергоблока планируется до конца этого года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей Беларуси в электроэнергии.

Источник

электроэнергия, БелАЭС
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