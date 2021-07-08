В правительстве прогнозируют инфляцию до 8% по итогам года

Об этом во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" заявил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

"С начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанной с глобальной пандемией COVID-19. Мы понимаем, что уже сейчас стремительно происходит формирование новой глобальной "постковидной" мировой экономики.

Ей будут присущи новые балансы сил, будут сформированы новые центры экономического, цифрового и технологического влияния", - рассказал Любченко.

По его словам, для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста.

"Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность.

Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача - структурная модернизация экономики, основанная на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов. В этом "новом мире" публичными субъектами будут только нации и страны, сознательно консолидировать свои силы для реализации собственного потенциала", - добавил министр.

Он заявил, что драйвером на последующие годы для Украины являются инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.

"Это цифровизация. Цифровизация различных секторов экономики и, еще раз подчеркиваю, инвестиции в человеческий капитал", - резюмировал он.

Напомним: правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если более существенное усиление инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

В мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

В апреле Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

В марте правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года, регулятор готов при необходимости повышать ставку дальше.

Во время дискуссии членов комитета по монетарной политики НБУ по учетной ставки 3 марта повышение ставки с 6 до 6,5% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета.

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