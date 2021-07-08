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Тарифы на тепло будут устанавливать местные власти — регулятор

09.07.2021 / 12:49
Нацкомиссия по энергетике и тарифам передала полномочия по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения из государственного на местный уровень, говорится, в частности, об установлении тарифов.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Так, на заседании 7 июля Нацкомиссия приняла постановление, которым на местный уровень передала госрегулирование 28 предприятий по производству, транспортировке и поставке теплоэнергии.

Таким образом именно местные власти устанавливать тарифы и утверждать планы развития для лицензиатов.

Глава регулятора Валерий Тарасюк отметил, что Комиссия будет осуществлять методическую работу и оказывать помощь по вопросам госрегулирования ТКЭ.

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Напоминаем: в КГГА предупредили, что тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30–40 % этой осенью, и обратились к правительству с предложением использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы.

Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала в первом чтении доработанный законопроект 3508-д, которым предлагается механизм реструктуризации долгов теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ.

Сумма долгов, которая образовалась на рынке газа, превышает 120 млрд грн, в "Нафтогазе" поддерживают предложенную парламентом реструктуризацию и готовы участвовать в доработке соответствующего законопроекта.

Источник

тепло, тариф, НКРЭКУ
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