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Еврокомиссия назвала условие предоставления второго транша помощи Украине

09.07.2021 / 13:20
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал условие для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи.

По его словам, украинская сторона должна выполнить комплекс согласованных политических мер.

Об этом шла речь на конференции по вопросам реформ в Украине.

"ЕС может выделить второй транш, когда будут выполнены согласованные меры политики. В последнее время наметился явный прогресс. Однако все невыполненные политические условия должны быть быстро реализованы, наряду с сотрудничеством Украины с МВФ", - заявил Домбровскис.

По словам представителя Еврокомиссии, для получения еще 600 млн евро помощи Украина должна продвигать важные реформы, приближающие ее к ЕС.

"Во-первых, судебная система, где реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии", - сказал он, отметив и важность борьбы с коррупцией.

Также, как добавил Домбровскис, украинским властям необходимо улучшить бизнес климат в стране и укрепить систему корпоративного управления в госпредприятиях.

Напомним, в апреле глава украинского Минфина заявлял, что Украина ожидает получить еще 600 млн евро помощи от ЕС до сентября 2021 года.

Источник

помощь, ЕС, Домбровскис
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