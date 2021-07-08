Еврокомиссия назвала условие предоставления второго транша помощи Украине

По его словам, украинская сторона должна выполнить комплекс согласованных политических мер.

Об этом шла речь на конференции по вопросам реформ в Украине.

"ЕС может выделить второй транш, когда будут выполнены согласованные меры политики. В последнее время наметился явный прогресс. Однако все невыполненные политические условия должны быть быстро реализованы, наряду с сотрудничеством Украины с МВФ", - заявил Домбровскис.

По словам представителя Еврокомиссии, для получения еще 600 млн евро помощи Украина должна продвигать важные реформы, приближающие ее к ЕС.

"Во-первых, судебная система, где реформы Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей должны включать конструктивные предложения Венецианской комиссии", - сказал он, отметив и важность борьбы с коррупцией.

Также, как добавил Домбровскис, украинским властям необходимо улучшить бизнес климат в стране и укрепить систему корпоративного управления в госпредприятиях.

Напомним, в апреле глава украинского Минфина заявлял, что Украина ожидает получить еще 600 млн евро помощи от ЕС до сентября 2021 года.

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