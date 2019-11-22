Тарифы "спустили с цепи": почем будет тепло зимой

То постановление называлось "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг". И предполагало, что в областных центрах и г. Киеве в течение отопительного сезона 2019/2020 годов тарифы на отопление не должны превышать 1400 грн за 1 Гкал, включая НДС (при наличии приборов учета), или 35,21 грн за 1 кв. м (в домах без счетчиков тепла). А тарифы на горячее водоснабжение, с учетом НДС, не могут превышать 83,66 грн за 1 кубометр – для квартир с полотенцесушителями и 75,74 грн/1 куб. м – в случае отсутствия полотенцесушителей.

Для райцентров такие тарифы были рекомендованы, но не обязательны. Однако в большинстве регионов поспешили выполнить рекомендации правительства. В итоге, как подсчитали в Кабмине, снижение тарифов в среднем по Украине составило порядка 14%.

Презентуя постановление Кабмина, тогдашний премьер Владимир Гройсман заявил, что 1400 грн за 1 Гкал – "объективная цена", и он заставит "всех коммунальных баронов выполнять решение правительства и дать людям честную платежку с экономически обоснованной ценой".

Однако наступил отопительный сезон, и новое правительство заявляет, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию еще до принятия постановления Гройсмана, на 1 мая 2019 года, был намного больше: 1807 грн за 1 Гкал. Постановление №560, мол, вводило нерыночные механизмы и вынуждало местные бюджеты покрывать разницу между реальным и предельным тарифом, что "для абсолютного большинства городов является непосильным". За весь отопительный сезон 2019/2020 местным бюджетам пришлось бы выложить порядка 7 млрд грн.

"В случае его функционирования [постановления №560] ряд городов окажутся под угрозой отключения отопления и горячего водоснабжения из-за невозможности покрыть себестоимость услуг и невозможности компенсировать экономически обоснованную стоимость их предоставления", – сообщают в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. В то же время решение об отмене этого постановления "обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически не обоснованных ставок тарифов", уверяют в министерстве.

По сообщению Минэнерго, с просьбой отменить граничные тарифы к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины. Поэтому нет сомнений в том, что после отмены постановления о граничных ценах тарифы на тепло и горячую воду вырастут во многих регионах Украины. Хотя, напомним, еще в начале октября премьер-министр Алексей Гончарук заверял, что "правительство не планирует в ближайшее время делать что-то такое, чтобы повысились тарифы".

Местные поставщики тепла уже давно говорят о необходимости повышать тарифы. Например, "Киевтеплоэнерго" еще в сентябре приняло решение повысить тарифы на тепло для населения на 30%: с 964,19 грн за Гкал до 1250,01 грн (без НДС). Правда, на тот момент еще действовало постановление Кабмина о граничных ценах, поэтому это повышение было запланировано с 1 января 2020 года.

Впрочем, надо признать, что в Киеве не самый высокий тариф на тепловую энергию по Украине. Так, среди лицензиатов НКРЭКУ самый высокий среди действующих тарифов установлен для "Ровнотеплоэнерго" – 1481,26 грн за 1 Гкал, и это без НДС. Тариф выше 1400 грн (без НДС) действует также для потребителей "Криворожтеплосети" и Черниговского облтеплокоммунэнерго. Выше 1300 грн платят за гигакалорию клиенты днепровского "Теплоэнерго", "Краматорсктеплоэнерго", "Черкассытеплокоммунэнерго", абоненты Черниговской ТЭС, жители Львова, Шостки, Каменец-Подольского и другие.

Самый низкий тариф на сегодня – у днепровского "Комэнергосервиса": 636,41 грн за Гкал без НДС. Напомним, что тарифы на отопление и воду утверждают местные органы власти на основании расчетов, которые подают производители тепла.

Впрочем, эксперты не сомневаются, что в ближайшее время тарифы на тепловую энергию (а следовательно, на отопление и горячую воду) будут расти. Причем насколько сильно – пока неизвестно.

По словам экспертов, в структуре "теплых" тарифов порядка 80% – это стоимость газа. А какой она будет после Нового года, предугадать сложно. Слишком много нерешенных вопросов остается до сих пор.

"Для того, чтобы рассчитать тариф, нужно знать в первую очередь стоимость газа. Газ уже дорожает, будет дорожать и дальше. Причем какой будет цена, например, в январе или феврале, предсказать невозможно. Вполне вероятно, что произойдет кратный рост. Нам, конечно, рассказывают, что запасы газа у нас достаточные, но, во-первых, не весь этот газ принадлежит "Нафтогазу". Во-вторых, 1 января заканчивается действие ПСО (спецобязательств) для "Нафтогаза", и цены должны стать рыночными и определяться импортным паритетом. То есть наши тарифы будут определяться ценами на спекулятивном европейском рынке, на котором торгуются избытки природного газа. А откуда в 2020 году возьмется избыток природного газа в Европе, если вопрос о транзите российского газа до сих пор не решен? Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" до сих поро не подписан. Если возникнут форс-мажорные обстоятельства, газовый хаб отреагирует повышением котировок до небес! А к этим котировкам будет привязана цена природного газа в Украине. По такой же цене "Нафтогаз" должен будет продавать газ населению, хотя покупал он его его летом по минимальной за последние несколько лет цене. Поэтому теплокоммунэнерго сегодня в раздумьях: какую цену газа закладывать в тариф?" – объясняет Геннадий Рябцев, эксперт в сфере энергетики, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея".

Вполне вероятно, чтобы не шокировать население слишком резким повышением тарифов, это будет делаться постепенно. То есть тарифы могут подниматься хоть каждый месяц – для "рыночных" тарифов это не может быть запрещено.

Если бы в Украине существовала практика предварительной закупки газа предприятиями теплокоммунэнерго, как это принято во многих других странах, резкого роста тарифов можно было бы избежать. Но, несмотря на постоянно меняющиеся правила на рынке, до закупки дешевого газа для населения у ответственных лиц пока, очевидно, "не дошли руки".

"Весной и летом цена на газ падала, и "Нафтогаз" покупал его по значительно более низкой цене. Если бы у нас действовала система абонплаты, – а я постоянно подчеркиваю, что нужно возвращаться к такой системе, когда люди платят ежемесячно стандартную сумму, – тогда можно было бы требовать, чтобы в тарифы закладывалась летняя стоимость газа, купленного по низкой цене. Если же это правило не действует, то "Нафтогаз" может сказать: да, мы купили газ по низкой цене, но это наш коммерческий ресурс. Купили дешевле, а продаем по той цене, которая есть на рынке сейчас. А на рынке в отопительный сезон дороже", – объясняет экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Он также считает, что доля вины в том, что тарифы серьезно поднимаются в отопительный сезон, лежит и на местных властях, которые не выстроили грамотную систему взаимоотношений и не нашли ресурс для закупки газа для отопления летом.

"Простого решения проблемы высоких тарифов не существует. Ее нужно решать в нескольких аспектах. Во-первых, переходить на систему абонплаты. Во-вторых, нужно отказываться от ПСО. Его должны отменить после Нового года, но, думаю, не будет другого выхода, кроме как продлить ПСО до завершения отопительного сезона. И нужно в каждом населенном пункте заниматься системами теплоснабжения – делать их менее затратными и более эффективными", – говорит Борис Кушнирук.

В то же время Геннадий Рябцев считает, что ситуация с тарифами остается неурегулированной во многом потому, что "у нас интересы "Нафтогаза" отождествляются с интересами Украины". При этом НАК "Нафтогаз" по сути свой является коммерческой организацией, "заточенной" на прибыль, несмотря на то, что 100% его акций принадлежат государству.

Александра Романюк

Источник