Митрополит УПЦ рассказал, чему учит подвиг Иоанна Крестителя

Подвиг святого Иоанна Предтечи учит истинной вере и бесстрашию в обличении греха.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в Телеграм-канале.

«Сегодня Рождество святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна. В Православии традиционно память того или иного святого празднуется в день, когда он родился в вечность, т.е. по земным меркам это день смерти. Но кроме дня Усекновения главы Иоанна Предтечи, мы также празднуем и День его земного рождения. Для Евангельской истории это важная точка отсчета, ключевой момент времени, когда в мир входит тот, кто будет готовить в сердцах соотечественников путь Богу, ставшему человеком», - напомнил митрополит Лука.

Он объяснил, в чем значение проповеди покаяния святого Иоанна Предтечи.

«Для того, чтобы проложить дорогу, в первую очередь используется грейдер. Это трактор, который силой своих стальных мышц сгребает неровности для того, чтобы сделать поверхность земли ровной. У этой машины нет ни малейшей гибкости, толерантности и жалости. Она беспощадна ко всему тому, что лежит на ее пути. Это и есть покаяние. Именно так и совершал свою миссию святой Иоанн Пророк. Ему было не важно кто перед ним: царь, царица, воин, книжник или простой рыбак. Грех, в ком бы он не жил и какими бы одеждами не прикрывался», - подчеркнул митрополит Лука.

Владыка отметил, что Иоанн Предтеча обличал грех и требовал покаяния.

«Бескомпромиссно, твердо, не подбирая слов и выражений, он бил по гнилым сердцам грешников кувалдой покаяния. Легко ли было горделивым книжникам и фарисеям, презирающим всех, кроме самих себя, требующим от соплеменников почета и уважения к своим персонам, слышать, как святой Пророк при огромном стечении народа говорил им прямо в лицо: «Вы - порождения ехидны». За эту свою нетолерантность, «бестактность» и «не дипломатичность» он и пострадал от царя Ирода», - сказал архиерей.

Митрополит Лука пожелал верующим не стать похожими на Ирода, который сначала слушал слова святого Иоанна, а потом убил пророка.

«Многие православные люди ведь тоже с удовольствием читают духовные книги, слушают проповеди и пытаются жить по Евангелию. Но вот приходит какая-то дерзкая страсть, помысел, внутреннее греховное жжение, и они становятся похожими в своих поступках на пьяного Ирода. Дай Бог нам всем этого избежать и следовать прямому пути покаяния, который заповедовал нам святой Иоанн Креститель», - подытожил владыка.