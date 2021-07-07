Украинская пропаганда устраивает истерию по поводу высказывания Путина об одном народе

"Он отказал нам в праве на существование, он желает уничтожить нас, он никогда не признает нашего выбора", - сокрушаются они. Высказывание Путина действительно опасно для украинской власти, и тут много моментов, на которые важно обратить внимание.

Сама истерическая реакция совершенно не удивительна. Истерика по любому высказыванию Москвы для украинской власти стала нормой. Украинская политика похожа на вздорную женщину, которая считает, что ее непременно хотят обидеть, изнасиловать и унизить. При этом бывший муж давно развелся и живет своей жизнью, но дама считает, что он думает только о ней, вынашивает месть и желает вернуть любой ценой. Недавно Владимир Быстряков так высказался о процессе украинской самостоятельности: "У нас отобрали нефть, газ, моря и океаны". И тут не поспоришь. Если развелись, то не стоит думать, что бывший муж будет и дальше приносить зарплату. Но негодяй, непременно негодяй.

РФ имеет другую экономику, чем СССР. Этой экономике Украина не особенно интересна. Впрочем, как и любой другой современной экономике. Это первая половина ХХ века рассматривала Украину как продовольственную базу, а СССР - еще и как научно-технический парк. Время промышленности для Украины сегодня закончилось. Продовольственное значение на мировом рынке сильно упало. Ничего нового - в промежутках между Киевской Русью и династией Романовых Украина особенно никого не интересовала, а это несколько веков.

Даже если предположить, что Россия ну очень захочет поглотить Украину, то без изменений в первую очередь экономического уклада у нее ничего не выйдет.

Присоединение должно иметь экономический смысл. А тут не то что у России полно дотационных регионов - США имеют массу непонятно зачем существующих штатов. Нынешняя ситуация не поощряет прямой захват территорий - придется нести за них ответственность. Иное дело марионеточные государства, управляемые из посольства - и грабить можно, и ответственности никакой. Это же ваш демократический выбор, чтобы мы вас грабили. Вот подобную схему и защищает украинская государственная пропаганда.

Теперь по поводу одного народа. Тут много аспектов, разберем некоторые из них. Юридически человек с украинским паспортом и человек с российским паспортом - разные граждане. Но Путин и не сказал, что Украина - часть РФ, нечего перекручивать. Да, граждане Украины и граждане РФ - разные граждане. Только вот сколько граждан Украины в последнее время получили российские паспорта? Их заставляли, пытали, требовали сжечь/съесть украинские паспорта? Если перемена паспорта идет так быстро и проходит в массовом порядке, то украинской власти следует задуматься. Но она истерит.

Если рассматривать этнический аспект, то могу сказать, что украинская статистика врет, в лучшем случае привирает. Несмотря на всю украинизацию, основным языком для Украины остается русский. Спросите у любого социолога. Фокус-группы всех регионов, исключая Запад, говорят на русском языке. Да, на Западе Украины естественно говорят на украинском, НО они хорошо понимают русский и легко на него переходят. А русскоязычное население Украины, несмотря на массу драконовских законов, не переходит на украинский, хоть ты тресни. Украинская статистика нашла выход - они спрашивают о двуязычии и приплюсовывают двуязычных к украиноязычным. Рассказал анекдот на украинском, ответил своему украиноязачному другу на мове - все, ты уже не русскоязычный. Это чистое шельмование. Украинская независимость усилила двуязычие, но не позиции украинского языка. Более того, украинский и русский язык сдали под давлением неграмотности и падения качества образования.

Теперь о политическом различии. В политических украинцах этнических украинцев всегда меньшинство. Там полно русских, евреев, грузин, и даже пуштуны есть. Политическое украинство необычайно примитивно и истерично, но имеет четкий экономический смысл - уничтожить российский бизнес тут и расчистить место бизнесу западному. Но подобная позиция мало чем, по сути, отличается от российских либералов внутри самой России. Вот они и ходят с украинскими флагами, рассказывая о небывалых свободах в Украине, которые попрала Россия. При этом как политические украинцы, так и российские либералы позволяют себе настолько людоедские высказывания, что понимаешь, свободу они понимают исключительно в плане свободы мира от России. Но мир без России не станет лучше, даже если Россия несовершенна, а ее руководство ведет опасную игру.

А теперь перейдем к главному аспекту один/не один народ - экономическому. Масса украинцев, даже весьма патриотичных взглядов, получив выгодное предложение устремляются в Россию, где на время/навсегда забывают о своих политически/этнических/прочих взглядах и рубят рубль сколько это возможно. Да, США и ЕС купили большую часть украинской интеллигенции, и она хорошо знает, что на Западе платят больше, а работать/думать можно меньше. Но верхний слой не народ, народ не купишь, да и денег таких нет. Вот к этому народу Путин и обратился. А что украинской власти сказать своему народу? Да можно кричать: "Караул, нас народом не считают, уничтожают!", и это в среде политического украинства пройдет на ура. Но только страшно далеко все это от реального народа. Украинская власть проигрывает битву за собственный народ, а именно для этого и был приведен в президенты Зеленский. Но он не справляется. Он этот народ не видит, не понимает реальной ситуации, а значит, у "националиста" Медведчука и "жму руку" Порошенко значительно больше шансов. Истерика - это слабость, болезненная реакция, а не сила.

Денис Жарких