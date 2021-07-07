Спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау в скором времени выйдет из переговоров ТКГ - источник

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" близкий к переговорному процессу источник.

"Замена в ТКГ касается ОБСЕ. Грау … Она уходит – это факт", - сообщил в комментарии источник.

Он также обратил внимание на то, что на заседании ТКГ, которое состоится 7 июля на уровне глав делегаций, "об уходе Хайди Грау может быть пока еще официально не объявлено - или же будет объявлено 21 июля".

О причинах ухода посла Грау из Минского процесса не сообщается.

Как сообщил источник, "преемник Грау уже определен - и это не представитель США, которая также состоит в ОБСЕ".

На данный момент агентство "Интерфакс-Украина" не имеет официального подтверждения этой информации.

Пост специального представителя ОБСЕ в Украине и ТКГ швейцарский дипломат Хайди Грау занимает с декабря 2019 года. Она сменила австрийского дипломата Мартина Сайдика.

Ранее представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш написал на своей странице в Facebook, что "на заседании Трехсторонней контактной группы 7 июля ожидается объявление кадровой ротации "высокого уровня"".

Как сообщалось, 24 июня стало известно о плановой замене двух координаторов ОБСЕ в переговорном процессе. Пост координатора в политической рабочей группе заняла французский дипломат, посол Франции в России с 2017 по 2019 год Сильви-Аньес Берманн, а в гуманитарной подгруппе - Шарлотта Реландер.

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