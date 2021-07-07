На Закарпатье УПЦ организовала летний лагерь для детей с инвалидностью

В Мукачево начал работу православный летний лагерь Украинской Православной Церкви для детей с особыми потребностями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, детский лагерь «Тропинка добра» организовал епархиальный молодежный отдел в областном реабилитационном центре.

«Первый день мы начали с молитвы на благое дело, а потом дети целый день развлекались: танцевали, пели, рисовали и весело проводили время. Впереди насыщенная программа и много эмоций», – поделился глава молодежного отдела Мукачевской епархии архимандрит Агапит (Шпиняк).

Лагерь продлится 5 дней, к его организации также присоединились благотворители УПЦ.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье участники участники антиабортного семейно-социального проекта «Я хочу жить» Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви подвели итоги 3-летней деятельности.