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В Винницкой области состоялся крестный ход УПЦ к чудотворному Калиновскому кресту

07.07.2021 / 12:11
В Винницкой области состоялся крестный ход УПЦ к чудотворному Калиновскому кресту
Источник: Центр информации УПЦ
Участники крестного хода прошли от калиновского храма преподобной Параскевы Сербской к кресту, где 7 июля 1923 года произошло чудо - из креста, который был расстрелян воином-красноармейцем, из распятия потекла кровь

На Винничине духовенство и верующие Украинской Православной Церкви прошли крестным ходом к чудотворному кресту в Калиновке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, в молитвенном шествии приняли участие более 2-х тысяч верующих.

Участники крестного хода прошли от калиновского храма преподобной Параскевы Сербской к кресту, где 7 июля 1923 года произошло чудо - из креста, который был расстрелян воином-красноармейцем, из распятия потекла кровь.

В дороге участники молитвенного шествия останавливались возле памятника погибшим воинам Второй мировой войны и спели всем погибшим в годы мировой войны и в наше время «Вечная память».

После завершения шествия в Крестовоздвиженском храме состоялась Божественная литургия.

Богослужение возглавил митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.

После богослужения митрополит Варсонофий обратился к верующим со словами проповеди, поблагодарил архиереев, священников и верующих за совместную молитву.

***Калиновское чудо связано с историей, которая произошла в начале ХХ века. 7 июля 1923 года красноармеец выстрелил в поклонный крест, который стоял на въезде в населенные пункты Калиновка и Сальник. Пуля попала в изображение распятия и из плеча Спасителя потекла кровь. Новость об этом мгновенно облетела окрестности.

Возле креста начали служить молебны, люди приходили туда для молитвы и покаяния.

В ноябре 1923 года крест уничтожили большевики.

Верующие не забывали о Калиновском чуде, кресты устанавливали и после войны, и в 60-е, и в 80-е годы, но стояли они недолго. Так, в 40-х годах, во время голодомора, стараниями верующей вдовы Анастасии Зубко из села Сосенки, был установлен крест, но через некоторое он был сожжен.

 В конце 1992 года были установлены три креста, из которых два исчезло, а третий был впоследствии перенесен в Свято-Параскевиевский храм Калиновки.

В 1993 году был установлен новый семиметровый дубовый крест с распятием. Со временем была построена часовня у креста, а в 2000 году построена стеклянная галерея над святыней, присоединенная к часовне.

 В 90-х годах, по благословению митрополита Винницкого и Могилев-Подольского Макария, также восстановили традицию крестных ходов к Калиновскому кресту, начатую еще в 20-х годах.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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