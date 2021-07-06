В УПЦ считают, что Церковь должна противодействовать агрессивному поведению Константинополя

Отстаивая и развивая свои несуществующие привилегии, Константинопольский патриархат начинает вести себя все более агрессивно, поэтому православный мир должен дать отпор желанию Фанара не просто первенствовать, но и властвовать.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Незалежний», об этом сказал ректор Киевской духовной академии епископ Сильвестр (Стойчев).

«В 21 веке Константинопольская кафедра начинает все более вести себя очень агрессивно в отношении отстаивания и развития этих своих якобы полномочий и привилегий. Основная часть православного мира должна принять деятельное участие для того, чтобы, во-первых, осмыслить все это; во-вторых, дать отпор подобного рода желанию Константинопольской кафедры не просто первенствовать, но еще и властвовать», – отметил епископ Сильвестр.

Это противодействие, по мнению владыки, в частности должно состоять в том, чтобы доносить до людей правду о незаконности действий Фанара.

«Мы понимаем, что действует пропаганда, которая навязывает определенного рода стереотипы, мифы. И очень многие люди, в том числе и в Украине, начинают в эти мифы верить», – сказал ректор КДАиС.

В завершении епископ Сильвестр отметил, что одна из главных задач – научных и одновременно просветительских – это каждому человеку, который в той или иной степени вовлечен в церковные процессы, давать возможность пояснения, что Константинопольская кафедра не имеет тех прав и не имеет тех привилегий (о которых она заявляет – ред.). «Соответственно, она незаконно предпринимала те действия, осуществляла ту политику, которая, к сожалению, в последние годы была реализована на территории Украины», - заключил владыка.