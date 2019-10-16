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В УПЦ поставили «диагноз» Фанару – желание власти над Православным миром

16.10.2019 / 11:15
В УПЦ поставили «диагноз» Фанару – желание власти над Православным миром
Фанар / Drevo-Info.ru Источник: Центр информации УПЦ
Владыка призвал верующих УПЦ бескомпромиссно стоять за правду

Нужно искоренять желание Фанара властвовать над всем Православным миром.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука написал в своем Телеграм-канале.

«Важно правильно обозначить «диагноз» затянувшейся "болезни". Отреагировать лишь на действия ЭПЦ (Элладской Православной Церкви – ред.) - это бить по верхам. Нужно искоренять причину всех бед - желание Фанара властвовать над всем Православным миром. Именно об этом нам следует в первую очередь говорить и вокруг этого выстраивать все свои усилия.

Установление правильного "диагноза" - это уже половина пройденного пути на пути полного выздоровления», - написал митрополит Лука.

Владыка призвал верующих УПЦ бескомпромиссно стоять за правду.

«Не нужно бояться стоять за правду до конца. Даже если все остальные дрогнули и прогнулись под "удобные истины". Жития преподобного Максима Исповедника или Марка Эфесского доказали, что можно даже в одиночку успешно противостоять ереси, уводящей верующих людей в погибель.

В то же время отказ от решительных действий и попытка и далее "проскочить между каплями" сослужит всем нам крайне плохую службу. Пытаясь избежать надуманной проблемы "самоизоляции", мы сами не заметим, как в один момент нам придется согласиться и на признание ПЦУ, и на сослужение с людьми в рясах, и на вхождение под контроль де-факто нового Папы - Патриарха несуществуюшего Константинополя. И все это будет оправдано либералами как шаг, необходимый для "сохранения единства и избежания самоизоляции"», - подчеркнул митрополит.

Запорожский архиерей считает, что «такая позиция будет вызывать не только уважение, но выступать магнитом для многих истинных православных из других Церквей, которые не готовы предавать Православие в угоду властным амбициям Фанара».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Лука, Центр информации УПЦ, Фанар
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