Стало известно, с какими странами Украина договаривается о признании ковид-сертификатов

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС".

Также идет работа с Кипром и Францией, уточнили РБК-Украина в Офисе вице-премьер-министра по евроинтеграции.

"С 11 июня 2021 года Украина и Венгрия взаимно признают сертификаты о вакцинации друг друга, что позволяет гражданам путешествовать с национальными сертификатами о полной вакцинации. Венгрия - первая страна ЕС, признавшая украинский сертификат вакцинации", - рассказала РБК-Украина пресс-атташе посольства Венгрии в Киеве Марианна Берчек.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования "ковидних сертификатов" в приложении "Дія".

Отметим, в ЕС с 1 июля действует цифровой ковид-сертификат EU Digital Covid Certificate, который включает один из трех видов информации.

Источник