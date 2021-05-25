За границу – только ковид-сертификатами. Какими они будут?

Она заверила, что документ будет соответствовать стандартам ЕС и позволит восзобновить путешествия жителей Украины в страны Евросоюза. Более того - по словам Стефанишиной, соответствующая IT-инфраструктура для этого уже полностью готова. Это совпадает по времени с намерением ЕС открыть свои границы для вакцинированных туристов - Европа больше года не впускала на свою территорию граждан из других стран без уважительных причин, чтобы избежать ухудшения эпидситуации. О том, какими будут новые документы для туристов - далее в материале.

Европа запустит сразу три ковид-сертификата

Европейский Союз озвучил намерение запустить ковид-сертификаты (их еще называют «зеленые сертификаты») со второй половины июня. Как сообщил комиссар Евросоюза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, будут доступны бесплатно – на бумаге или в электронном виде (содержать QR-код) - три различных типа сертификатов. Один будет свидетельствовать о прививке вакциной, одобренной в ЕС, другой - об отрицательном результате теста, а еще один - для людей, выздоровевших от Covid-19. Это позволит гражданам Евросоюза более свободно передвигаться внутри ЕС, а также поддержит секторы экономики, зависящие от свободного передвижения, заявил Рейндерс. В Еврокомиссии решили, что срок действия таких ковид-сертификатов не может превышать 12 месяцев.

В Англии, как пишет ВВС, уже начали внедрять подобную практику с помощью специального приложения NHS. Когда-то он был создан, чтобы пациенты могли просматривать записи медицинских карт, записываться на прием к врачу и получать рецепты, но теперь там появился новый раздел с информацией о статусе вакцинации от ковида, которую можно показать по запросу. Можно также загрузить копию в формате PDF или попросить прислать ее по электронной почте. Информация о вакцинации будет доступна через 5 дней после получения второй дозы.

Люди, выезжающие за пределы Англии, теперь могут использовать это приложение, чтобы показать пограничникам, что они были вакцинированы. Это позволяет путешествовать в 12 стран, в том числе в Португалию, Австралию и Исландию, без необходимости изоляции после возвращения. Власти страны заявляют, что со временем приложение будет показывать и результаты теста на ковид.

Украинцы получат документ у семейного врача, ЦПАУ или в «Дії»

В Украине же, по словам замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослава Кучера, продолжается работа по формированию нормативно-правовой базы, описанию технико-функциональных требований к сертификату вакцинации, а также способов, подтверждения его подлинности. Он добавил, что сейчас нужна поддержка доноров, чтобы максимально оперативно сделать обновление центрального компонента системы eHealth для обмена данными с границами ЕС.

Как объясняют в НСЗУ, поскольку данные о вакцинации пациента есть в электронной медицинской карте человека, то они и станут основой для формирования сертификата вакцинации.

«Скорее всего документ можно будет получить из трех источников - у своего семейного врача, через приложение «Дія», а также в ЦНАП. Обсуждается, как этот документ будет выглядеть - он будет зашифрован в QR-код, но, думаю, будет возможность и распечатать. Очень важно, как он будет защищен, какая база верификации данных, важно продумать способ интеграции баз, так как иностранный пограничник должен его с чем-то сравнить. Наша внутренняя база уже наполняется и здесь - есть обращение к пациентам. После вакцинации от COVID-19, убедитесь, что ваши данные внесли в электронную систему. То же касается и медицинских работников, которые вносят данные», - комментирует Укринформу директор Департамента развития электронного здравоохранения НСЗУ Дмитрий Черныш. А вот будет ли украинский «зеленый сертификат» содержать также данные об уже перенесенной болезни или отрицательном ПЦР-тесте, пока под вопросом.

Не обошлось без оговорок о нарушении прав

Правда, введение «зеленых сертификатов» в нынешних условиях ограниченного доступа к вакцинам не всегда воспринимается с оптимизмом. По мнению адвоката Ростислава Кравца, сертификаты вакцинации могут стать нарушением прав человека, пока не будет свободного доступа к вакцинам во всех странах. «Я считаю, что говорить о ковид-паспортах, пока не будет свободного доступа к вакцине во всех странах и, в частности, в Украине, пока не будет возможности сделать две прививки в любое время, - это нарушение прав человека. Вот вы, например, хотите уехать за границу, а вам нужен ковид-паспорт, вы приходите в больницу, а вам говорят: «Ну, месяца через четыре приходите, а через месяц надо сделать следующую вакцинацию, но мы не знаем, будет ли она доступна», - объясняет он.

В этих условиях альтернативой сертификата вакцинации может стать сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, но, как сообщает «Радио Свобода», Европарламент возмущен тем, что эти тесты пока не доступны и не более дешевы, а то и бесплатны. А это тоже дискриминирует граждан ЕС, которые до сих пор не получили прививки или не хотят, и детей, вряд ли получат вакцину накануне сезона отпусков. Чтобы решить эту проблему, Еврокомиссия согласилась выделить по меньшей мере 100 миллионов евро на покупку ПЦР-тестов. Это хоть и не сделает их бесплатными, но удешевит их в недалеком будущем. Пойдет ли таким путем Украина - пока сложно даже представить ввиду нехватки средств.

Юлия Горбань, Киев

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